È una notizia che non piace ricevere ma fortunatamente arriva con positività. Così Elisa D’Ospina, la celebre modella curvy, ha voluto rendere pubblica la sua battaglia già conclusasi e nel migliore dei modi, contro un mioma.

Elisa D’Ospina, la battaglia silenziosa

“Il mostriciattolo lo abbiamo cacciato“, così inizia il post pubblicato su Instagram da Elisa D’Ospina. È sicuramente lei la modella curvy italiana più celebre di tutte che ha varcato la soglia della televisione grazie a Caterina Balivo che l’ha fortemente voluta come ospite fissa del suo Detto Fatto, nel 2018, prima che arrivasse Bianca Guaccero.

La sua è stata una vera ascesa conquistandosi il benestare del pubblico in fretta.

Seguitissima anche sui social, proprio su Instagram la modella curvy ha voluto rendere partecipi i suoi follower di quanto capitatole in quest’ultimo periodo. “Ho avuto un MIOMA, un tumore benigno delle cellule muscolari lisce dell’utero che andava tolto in quanto cresceva sempre più“, racconta la D’Ospina su Instagram. “Sono stata operata questa mattina – scrive sempre la modella, raccontadosi apertamente sulla recentissima operazione subita e mostrandosi direttamente dal letto d’ospedale – Sono un po’ stordita ma più leggera. Ragazze fate sempre i controlli, la prevenzione è importantissima. Un bacio Eli“.

Il supporto delle amiche

Tantissimi i messaggi ricevuti dalla modella in suo sostegno, sia dai comuni utenti che la seguono sui social quotidianamente, sia dalle amiche e colleghe del mondo della televisione. Tra loro spunta proprio il messaggio della Guaccero che commenta quasi con incredulo stupore: “Tesorooooo non sapevo niente???“, e proprio alla conduttrice la modella ha voluto rispondere “Amore è un mese delicato per te e saresti stata in ansia troppo. É andata per fortuna. Preparati a sopportarmi“. Uno scambio molto dolce che mette in luce anche il forte legame che le lega.

*immagine in evidenza: Elisa D’Ospina. Fonte/Instagram @elisadospina