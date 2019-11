Una vicenda tremenda quella che ha vissuto sulla propria pelle e raccontato nel salotto televisivo di Eleonora Daniele, Storie Italiane. In tanti sicuramente ricorderanno Fioretta Mari per il suo talento nella recitazione e anche più giovani potranno averla in mente nel ruolo di professoressa in quel di Amici di Maria De Filippi, quando ancora si chiamava Saranno Famosi.

Fioretta Mari e il ricordo della violenza

La storia di una tentata violenza sessuale di fronte alla quale ha saputo reagire “ridendo”, sminuendo il suo aggressore, facendolo sentire infimo e riluttante quanto era cosa stava cercando di farle. È una Fioretta Mari che si apre senza censure ad Eleonora Daniele, conduttrice Rai di Storie Italiane.

Il drammatico ricordo è ripescato dal passato, quando la Mari aveva solamente 18 anni e ancora la “maggiore età” era fissata a 21 anni. Una minorenne dunque, di fronte alla legge del tempo, che ha dovuto destreggiarsi da sola di fronte ad un nemico disatteso e anzi, reputato fino a quell’attimo un grande amico di famiglia, una persona di fiducia e soprattutto una guida religiosa.

La tentata violenza da parte di un prete

“Io cantavo in chiesa, non era mai comportato male. Quel giorno sono andata da lui a parlare dell’Ave Maria che avrei dovuto cantate e mi è saltato addosso“, racconta la Mari in riferimento al triste episodio che l’ha vista vittima di una tentata violenza da parte di un prete importante cui non fa il nome.

Un cognome però che, si può intendere, potrebbe non risultare così sconosciuto alle orecchie altrui. “Era un prete importante – continua la Mari a Storie Italiane – Non ti dico neanche la città. Conosciuto, amico di tutti i pezzi grossi, sindaci, prefetti“.

La denuncia senza fine

Poi sempre la Mari prosegue con il racconto di quel drammatico momento che non le fa piacere raccontare: “Mi ha fatto prendere lo schifo di quasi tutti i preti.

Non è giusto che per colpa di un demonio tu debba demonizzare tutti”. La stessa Mari racconta, continuando a non fare nomi, di aver denunciato il prete “ma è stato insabbiato tutto. La denuncia non è neanche arrivata alla magistratura“.