A soli 21 anni, Shannon Lynch ha trascorso gli ultimi sei anni della sua vita combattendo con una rara forma di tumore al gomito. Dopo che i medici le hanno amputato il braccio, purtroppo, a maggio, è stato diagnosticato un tumore incurabile nei polmoni e secondo i medici ha solo un anno di vita.

La battaglia di Shannon Lynch

Era il 2013, quando a soli 15 anni, viene diagnosticato il tumore al gomito di Shannon Lynch. Dal principio i medici avevano ipotizzato che si trattasse del problema del gomito del tennista. Purtroppo, però, non era così e dopo aver scoperto la malattia, hanno proceduto nel 2014 con la rimozione del primo nodulo.

Nel 2017 la comparsa di un altro nodulo porta i medici a dover amputare il braccio destro della ragazza, onde evitare la diffusione della malattia.

Nel dicembre del 2018, finalmente, una nota felice nella vita della ragazza che, attraverso il fratello, conosce Ashley e tra i due scocca subito la scintilla. Purtroppo a maggio di quest’anno la giovane Shannon scopre che il tumore si è ripresentato in una forma implacabile. In particolare la ragazza si trova a dover fare i conti con un tumore incurabile ai polmoni e i medici le hanno diagnosticato un anno di vita.

Il matrimonio con Ashley

Dopo questa terribile notizia, Shannon Lynch e Ashley hanno deciso di sposarsi lo scorso 26 ottobre. La ragazza ha dovuto indossare una parrucca dopo aver perso i capelli per colpa della chemioterapia. Al momento i giovani vivono ad Edenbridge, nel Kent, e stanno cercando di sfruttare al meglio il tempo loro rimasto per vivere come marito e moglie.

“Il giorno del mio matrimonio ha significato tutto per me, ed è fantastico poter mostrare al mondo che sono legata ad una persona che amerò per tutta la vita“, ha dichiarato la 21enne in un’intervista rilasciata a Metro.uk.

Per poi aggiungere: “Non importa per quanto, finché saremo insieme saremo felici. È difficile per Ashely non poter pensare al futuro, ma è comunque grato per tutto il tempo che potremo condividere“. Mentre il marito Ashley, a sua volta ha dichiarato: “Non cercherò di nascondere il fatto che la perderò per qualcosa sulla quale non ho alcun controllo. In tutta onestà, sto cercando di avere i migliori ricordi possibili con Shannon, voglio rendere i suoi sogni realtà“.

(Immagine in alto Credits SWNS)