La showgirl Paola Barale si è raccontata a Io e Te, programma di Pierluigi Diaco su Rai 1.

La showgilr ha parlato della sua vita privata non risparmiando particolari della sua sfera sessuale, rispondendo ai vari rumors.

Lo scoop sul nuovo programma di Paola Barale

Secondo quanto riportato dal settimanale Vero, infatti, la showgirl tornerà alla conduzione di un programma sulle reti Mediaset nel 2020. La data d’inizio non è ancora certa, ma a quanto pare si tratterà di un viaggio in giro per il mondo in cui verranno esplorati i modi di vivere delle diverse culture che abitano la Terra.

Proprio nel salotto di Io e Te, Paola Barale aveva parlato della sua carriera televisiva e di come la televisione l’abbia aiutata in periodi difficili, come la partecipazione a Pechino Express.

Poi rivela il motivo per cui si è allontanata dalla tv per parecchio tempo: “Ho deciso di lasciare la tv perché è cambiata con l’arrivo dei reality. Quando ho lasciato Buona Domenica, non volevo lasciare la tv come è successo”.

Le risposte alle domande sulla sessualità

Il conduttore Pierluigi Diaco si spinge ancora più in là nelle domande sulla sfera intima della showgirl. Diaco la definisce “fluida”, perché riesce a piacere a prescindere dalle preferenze di genere e la Barale risponde: “Non amo distinguere.

Ognuno fa quello che vuole nella vita.

La nostra società ci ha inculcato che dobbiamo scegliere per forza una strada o un’altra. Detto questo ci sono già state parecchie voci su di me e non erano vere”.

Inoltre rivela che le voci sulla sua sfera personale l’abbiano fatta arrabbiare non poco: “Io non sono una di quelle persone che dice basta che se ne parli bene o male”, racconta la showgirl, “Per me meno se ne parla meglio sto. Sembra una contraddizione ma io non sono così esibizionista”.