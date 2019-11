I bambini si fanno male, si sa. I giochi a volte sono così travolgenti che “l’incidente” è sempre dietro l’angolo. Lo sa bene, ora, anche Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, che ha fatto spaventare i genitori sbattendo la testa in casa.

Il racconto di Chiara Ferragni

“Ho perso 20 anni di vita. Leo sta bene, è finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa. Aveva un taglio sulla fronte. Lo abbiamo portato al pronto soccorso, gli hanno dato 6 punti. Adesso sta bene, ma è stato un pomeriggio intenso“, racconta Chiara Ferragni su Instagram. La famiglia non è nemmeno partita per la Lapponia a causa del piccolo incidente.

Ci pensa però Fedez a sdrammatizzare il momento: “Così sembra tragica, ma sta bene. Sembra un pallone da basket, ma sta bene“.

