TORINO- Brutto incidente per l’ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta, che dieci giorni fa è stata investita d’auto in pieno centro città.

Per fortuna l’episodio non ha costituito gravi conseguenze. La bella 35enne ha però riportato ferite e traumi, soprattutto al setto nasale, che hanno reso necessario un intervento chirurgico.

L’incidente e l’operazione

Edelfa Masciotta è stata investita lo scorso 19 novembre, mentre si trovava in Corso Matteotti. Prontamente sono giunti i soccorsi che in ambulanza hanno trasportato l’ex Miss in ospedale CTO, dove ha trascorso la notte per poi essere stata dimessa il giorno seguente. Sebbene non abbia riportato lesioni gravi, i danni al setto nasale hanno richiesto un intervento chirurgico.

Quindi, nei giorni seguenti, la Masciotta è stata ricoverata nel reparto di otorinolaringoiatria, all’ospedale che il dottore Libero Tubino dirige a Chivasso. L’intervento è riuscito senza complicazioni. Ora Edelfa sta bene e rassicura i suoi fan come si legge su Repubblica. “Sono stata investita sette giorni fa in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male” spiega l’ex Miss. “Dopo l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore. Per fortuna che siamo venuti qui…” riferendosi all’ospedale a cui si rivolgono molti atleti della zona.

Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia 2005

Nata a Torino nel 1984, Edelfa Chiara Masciotta partecipò all’età di 21 anni. La bella piemontese salì sul podio vincendo l’ambito concorso di bellezza e guadagnandosi il titolo di Miss Italia 2005. Ad incoronarla quell’anno l’attore hollywoodiano Bruce Willis, allora presidente di giuria e la Miss uscente, Cristina Chiabotto. L’anno successivo fu rappresentante degli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali di Torino.

Oggi Edelfa è felicemente sposata con l’ex giocatore centrocampista della Salernitana Alessandro Rosini. Nel corso degli anni ha partecipato a programmi tv come Paperissima Sprint e come concorrente al reality Notti sul Ghiaccio con Milly Carlucci.

L’abbiamo vista anche in fiction con Le Tre Rose di Eva e Che Dio Ci Aiuti.