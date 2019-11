Maurizia Paradiso, volto televisivo, icona anni ’90 ed ex attrice di film a luci rosse, è scomparsa da un po’ dai radar televisivi. Sicuramente la sua malattia, che l’ha tenuta diverso tempo lontano dai riflettori a causa delle terapie, ha inciso sul suo allontanamento progressivo.

Tuttavia, in un’intervista lunga e concitata, rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Paradiso non può fare a meno di chiedersi perché tutti l’abbiano dimenticata. Per questo rivolge un appello diretto ad alcuni conduttori, come Piero Chiambretti e Barbara D’Urso.

Il dolore di Maurizia Paradiso

Simbolo di trasgressione, personalità forte e determinata, Maurizia Paradiso non riesce a spiegarsi come mai, da più di 3 anni, nessuno più la inviti in tv.

“Perché tutti, nel mondo della televisione, mi hanno sfruttata e poi dimenticata?” si domanda la showgirl. “Eppure io ho fatto del bene a tante persone, ho aiutato tutti quando ero al top del successo. Vorrei essere ascoltata. Viceversa inizierò lo sciopero dei farmaci, della sete e dei farmaci. Sono tre anni che non mi invitano più. Non conosco il motivo. Probabilmente, avendo avuto questa malattia, mi considerano già morta. Io per loro non ci sono più“.

Sebbene i fan e la gente per strada le diano ancora soddisfazioni, sono proprio le produzioni che non la tengono più in considerazione.

“Non mi drogo, non bevo, non sono corruttibile. Sicuramente sto sulle palle a tanti. Ho sempre detto quel che pensavo. Eppure mi meraviglio di come non mi utilizzino, nonostante io abbia realizzato degli indici di ascolto altissimi. Oggi in televisione ci sono i soliti idioti e raccomandati del ca**o. La gente ancora mi chiede un selfie, ancora mi considera un’icona” racconta a Il Fatto Quotidiano. “Soffro? Molto, non lo nego “.

L’appello a D’Urso e Chiambretti

Il desiderio di Maurizia è evidente, tornare in tv. “Mi piacerebbe tornare da Chiambretti”.

Per questo lancia il suo appello a noti conduttori. “Piero, perché ti sei dimenticato di me? Io per te, al Chiambretti Night, sono venuta gratis e ho rifiutato dei contratti per non tradirti. Cara Barbara, perché ti sei dimenticata di me? Quando sono venuta a Domenica Live durante la malattia, senza capelli, mi avevi promesso che avresti cercato mia mamma. Adesso mia mamma è morta e tu non me l’hai cercata. Eppure sei sempre stata buona con me. Per me la tua parola vale, perché non l’hai mantenuta? Mi hanno abbandonato tutti, come hanno fatto con Califano e con tutti i grandi. Sono sola. Avevo solo mia mamma, ma adesso non c’è più“.

E ancora, sempre rivolta a Carmelita, aggiunge: “La D’Urso mi ha sempre stimata, o perlomeno credo. Quando nelle discoteche gay mi avevano attribuito quell’orrenda canzone contro di lei, io ero andata in studio durante il periodo della leucemia per chiederle umilmente scusa, e lei mi aveva perdonato. Perché a Luxuria dà tutte le possibilità del mondo, mettendosi pure in ginocchio davanti a lei, e a me non dà una seconda possibilità? Barbara, perlomeno tu, ascoltami!“