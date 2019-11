Svolta nel caso dell’omicidio di Luca Sacchi, morto a Roma nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso. I carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 5 persone, tra queste c’è anche Anastasia Kylemnyk, la ragazza di Luca.

Le misure cautelari

Tra le 5 persone destinatarie, spiega Ansa, della misura della custodia cautelare in carcere, per concorso in omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo sono i due ragazzi fermati dopo la morte del 24enne. Insieme a loro anche una terza persona, 22 anni, considerata dalle indagini la persona che ha materialmente armato i due.

Per Anastasia, invece, è stato disposto l’obbligo di presentazione in caserma. La ragazza di Luca è accusata di aver tentato di acquistare, con un 24enne, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti dagli altri 3 indagati.

I dubbi del padre di Luca Sacchi

Alfonso Sacchi, il padre di Luca, aveva precedentemente espresso le sue perplessità a Porta a Porta: “Noi ci aspettavamo che venisse, almeno quel giorno“, secondo lui il continuo “nascondendosi“, Anastasiya avrebbe aumentato il clamore mediatico intorno a sé. L’avvocato dei Sacchi, Armida Decina, aveva chiarito: “Anastasiya potrebbe nascondere la reale dinamica dei fatti di quella sera ci sono buchi incontrovertibili, delle cose che non tornano.

Anastasiya dice che si trovavano lì per controllare il fratellino piccolo. In realtà Luca non sapeva che si trovava in quel pub (il John Cabot, ndr)”.