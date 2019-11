La coppia composta da Simona Ventura e Giovanni Terzi sbarca a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. La conduttrice ed il giornalista, ormai prossimi al matrimonio previsto per il prossimo anno, è felicemente fidanzata da quasi un anno e nello studio del programma di Canale 5 raccontano il loro amore e i progetti per il futuro.

Simona Ventura e Giovanni Terzi si raccontano

Succede che una persona entra nella tua vita e te la stravolge completamente, specie in un momento in cui la negatività è all’ordine del giorno. Ed è quanto è capitato ai protagonisti della prima storia di Verissimo che, nella puntata di oggi, ospita nel suo studio Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Il giornalista afferma che la conduttrice è entrata nella sua vita in un momento davvero difficile: “Lei ha sciolto il mio cuore ed ha coinvolto me e tutta la mia famiglia. Mi ha salvato la vita perché erano successe una serie di cose. Io vivevo in quel momento grandi difficoltà intime e profonde, non avevo una progettualità. Invece Simona è arrivata in maniera assolutamente naturale“.

Il primo incontro

Anche Simona Ventura ribadisce quanto dichiarato dal compagno e afferma che anche il suo era un momento davvero complicato: “L’ho trovato che era un uomo ferito.

Uscivo fuori da una storia molto lunga, mi dicevo che sarei rimasta sola, invece tac! È arrivato questo treno in faccia, è capitato ed è stato quello che ha messo apposto tutte le cose. Ho trovato la persona che io spero possa stare con me per tutta la vita. Sono sempre stata molto riservata, questa volta non lo sono perché è bello poterlo esprimere“. La coppia si conobbe casualmente a casa di amici, come racconta SuperSimo: “Ci siamo conosciuti ad una cena con amici in comune, poi dopo lui mi ha regalato il suo libro e sono andata a casa e ho pensato a lui per tutta la notte.

La mattina dopo ho chiamato la mia amica dicendole di darmi il suo numero perché stanotte avevo letto il suo libro. Lo chiamai e gli dissi che avevo iniziato a leggere il suo libro e da lì questa cosa non si è più fermata“.

Matrimonio? Si farà

La coppia aveva annunciato qualche giorno fa, in un’intervista al settimanale Oggi, di voler convolare a nozze il prossimo anno per coronare questa storia d’amore. Dopo questa dichiarazione, il mondo del gossip si è scatenato per indovinare quali sarebbero potuti essere i loro testimoni di nozze e i nomi che più hanno suscitato interesse sono stati quelli di Stefano e Nicolò Bettarini, ex marito e figlio di Simona Ventura. La coppia non smentisce queste voci, ma lascia comunque un velo di mistero sui nomi che li accompagneranno in un evento così importante. SuperSimo rivela: “Il matrimonio è nei piani per cui sì, succederà“. E sulla possibilità di avere Stefano Bettarini come suo testimone di nozze, Giovanni Terzi non avrebbe problemi: “Stefano è una persona a cui voglio bene e con cui vado molto d’accordo“.

“Penso di aver trovato la serenità“

Simona Ventura racconta che non è stato difficile riuscire a far integrare il compagno Giovanni Terzi nella sua famiglia: “Una madre ci pensa bene a far entrare un uomo nuovo nella sua vita. I miei figli amano molto Giovanni e per me era fondamentale che i miei figli con il tempo, il buon senso e la comprensione potessero volergli bene. Volevo una persona includente: siamo tutti un pacchetto unico, quello che prende me prende anche i miei figli. In più Giovanni è riuscito a riunire i miei figli. In questi anni sono riuscito a ritrovare un rapporto con i miei genitori, con mia sorella… Siamo davvero una grande tribù che è quello che ho sempre voluto e sognato. Ho sempre sognato avere una famiglia dove tutti sono inclusi”. Per poi rivelare, felice e sorridente: “Penso di aver trovato la serenità“.