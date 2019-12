Massimo Boldi in versione papà orgoglioso, è questo quello che traspare dal suo profilo Instagram. Papà Massimo è fiero della sua terzogenita, Martina, che oggi ha conseguito il titolo di un master.

Massimo Boldi papà orgoglioso

L’attore ha condiviso il grande giorno della figlia con diversi post su Instagram. “Lo sapevo che in famiglia c’era qualche altri intelligente e colto come me”, ha scritto postando la foto della figlia raggiante con in mano un mazzo di rose.

Non è però l’unico post, in un altro, papà e figlia insieme e la didascalia che cita: “Il papà di Martina è fiero e orgoglioso per aver avuto la fortuna di assistere al Master della più giovane delle sorelle.

Ora tocca sperare di poter trovare il proprio posto di lavoro. Congratulazione dal tuo papà”. Martina Boldi ha conseguito un master in Internaional Screenwriting and Production; si tratta di un corso di sceneggiatura e produzione in lingua inglesi presso la Cattolica di Milano.

“Le figlie dell’amore”

In un altro post di Massimo Boldi si vedono le figlie dell’attore al completo. “Le figlie dell’amore” cita la didascalia, si tratta delle tre figlie nate dal grande amore di Boldi, Marisa Selo, prematuramente scomparsa nel 2005. Si chiamano Micaela, Manuela e Martina.

Boldi è anche nonno, nel 2002 infatti la figlia Micaela, classe 1974, gli ha dato il primo nipotino, Massimo Federico, mentre nel 2016 e nel 2019 Boldi è diventato nonno di Vittoria Marisa e Leonardo, figli della secondogenita.

Credits immagine in alto: Instagram Massimo Boldi