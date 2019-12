Alessandria, mercoledì 27 novembre 2019. Marika De Cata e Nicolò Balbiano scompaiono nel primo pomeriggio. Le famiglie denunciano subito la scomparsa e lanciano i loro appelli sui social, ma dopo 4 giorni di ricerche, di Marika e Nicolò ancora non c’è traccia. Stando a quanto dichiarato dai parenti degli scomparsi, pare che i due 16enni fossero in compagnia di un’amica più grande. Alessia Chiodo, 25 anni, proprietaria di una Nissan Micra grigio-argento metallizzato. Anche di lei al momento non si hanno notizie.

Gli appelli delle famiglie sui social

Marika De Cata è scomparsa intorno alle 13 di mercoledì. I genitori di entrambi i ragazzi affermano che Marika e Nicolò sono amici e frequentano gli stessi giri.

Della terza ragazza, la 25enne Alessia Chiodo, sulla cui auto si sarebbero allontanati gli scomparsi, le famiglie De Cata e Balbiano non sanno quasi nulla. “A noi sembra strano che nostra figlia si sia allontanata cosi. Senza neanche una telefonata per dirci ‘sto bene’. Se non a noi alla sorella, alla quale è legatissima”, ha dichiarato Mauro, padre di Marika, scrive Fanpage. “Aveva addosso una maglia bianca con una scritta nera, un cappotto nero lungo, un leggins nero, degli stivaletti con un tacco basso nero, uno sciarpone nero e una cuffia nera con una scritta argentata con scritto “BE MORE YOU”.

È alta 1.70 circa, robusta, occhi sul verde-marrone, carnagione molto chiara”, scrive la sorella di Marika, Dèsirèe, su Facebook.

Entrambe le famiglie parlano di una terza persona

“Mercoledì sono scomparsi in momenti differenti Marika De Cata di anni 16 e mio figlio Nicolò Balbiano di anni 16”, scrive Tiziana Tonetti su Facebook. “È alto 185 cm, corporatura longilinea, capelli corti castani, occhi verdi. Al momento della scomparsa indossava una felpa grigia con cappuccio, pantaloni tipo tuta neri, scarpe nike nere e un giubbotto di pelle nera.

Sicuramente i due ragazzi si trovano in compagnia di una terza persona una certa Alessia Chiodo di 25 anni munita di un’autovettura Nissan Micra di colore grigio argento metallizzato”. Le versioni delle due famiglie combaciano, ma per ora le ricerche non hanno prodotto risultati concreti. Sulla scomparsa dei 3 giovani indagano sia la Polizia che i Carabinieri di Alessandria.

Immagini in evidenza: Facebook