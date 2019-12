Dramma in Burkina Faso, è di questi minuti la notizia che un commando a compiuto una strage in una chiesa. All’interno del luogo religioso c’erano molte persone, le vittime sono tante, se ne contano 14 tra cui molti bambini.

L’assalto si è consumato ad Hantoukoura, dipartimento di Foutouri, Burkina Faso, a confine con il Niger. Stando a quanto rimbalzato sui vari media, ad essere colpita è stata una chiesa protestante.

A compiere l’attacco un gruppo di uomini armati al momento non identificati. È accaduto tutto intorno alle 12 ore locali, il commando era pesantemente armato e ha agito come un gruppi di giustizieri.

Infatti hanno ucciso a sangue freddo molti dei presnti compreso il pastore e alcuni bambini.

Secondo quanto si legge sui social, l’attacco sarebbe di matrice jihadista. Il commando ha colpito nel pieno dello svolgimento del rito religioso.

#Ougadougou #BurkinaFaso : Une dizaine de fidèles tués en plein culte dans une église protestante à #Hantoukoura , à la frontière entre le Burkina et le Niger, dans la région de l’Est (sources policières & administratives locales) pic.twitter.com/kiqcOyNINZ

È arrivato il commento del presidente del Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaborè, su Twitter ha scritto: “Condanno il barbaro attacco contro la chiesa proestante di Hantoukoura presso il dipartimento di Foutouri, che conta 14 morti e diversi feriti. Porgo le mie più sentite condoglanze alle famiglie delle vittime e auguro pronta guarigione ai feriti“.

Je condamne l'attaque barbare contre l'Église protestante de Hantoukoura dans le département de Foutouri qui a fait 14 morts et plusieurs blessés.

Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. RK