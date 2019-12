Volano gli stracci fra Paola Caruso e l’ex fidanzato Moreno Merlo dopo la rottura della relazione. L’ex Bonas di Avanti un altro aveva raccontato a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, che il ragazzo si sarebbe avvicinato a lei solo per acquisire soldi e popolarità. La pronta replica del ragazzo non si è fatta attendere e nel programma di Barbarella racconterà la sua verità.

“Non posso approfittarmi di una mamma con un bambino“

A Domenica Live Paola Caruso aveva mostrato tutto il suo risentimento verso l’ex fidanzato Moreno Merlo, accusato di essersi avvicinato a lei solo per ottenere denaro e popolarità. Accusa ancora più infamante è che il ragazzo avrebbe “usato” il figlio della showgirl per fare televisione.

In studio da Barbara D’Urso il ragazzo cerca di difendersi, rigettando ogni accusa: “Io sono una persona cresciuta in un modo molto simile a Michelino, il figlio di Paola. Mio padre c’è stato e non c’è stato e mia madre si è fatta un c**o così per crescermi, di conseguenza io non posso approfittarmi di una mamma con un bambino. Paola mi diceva che era Paola Caruso, che non dovevo muovermi di casa e poi aggiunse alla fine di fare finta di continuare a stare insieme per andare da Barbara D’Urso e poi ci lasciamo“.

Moreno Merlo shock: “Paola Caruso mi ha picchiato“

I continui battibecchi fra Paola Caruso e Moreno Merlo sono culminati con un episodio davvero spiacevole, che tiene banco a Domenica Live per cercare di arrivare alla verità. Il ragazzo, infatti, racconta di essere stato picchiato dalla showgirl mentre era alla guida in macchina. Il suo racconto davanti ad una Barbara D’Urso attonita: “Lei, con dietro il bambino e io che guidavo, ha perso la testa, mi ha tirato uno schiaffo. Allora scendo dalla macchina, mi allontano, mi rincorre e mi chiede le chiavi di casa.

Le dissi che non le avevo e mi tirò altri 3 schiaffi. Quando è arrivata la polizia, lei è scappata e la polizia ha chiamato l’ambulanza“. Merlo ha anche portato in studio il referto medico delle percosse, che Barbara D’Urso prontamente mostra e legge in diretta per attestare la veridicità delle parole del ragazzo. ‘Percosse da persona nota‘ è quanto c’è scritto su questo referto dell’ambulanza.