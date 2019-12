Esuberante, simpatica ed irriverente, ecco il ritratto della Maionchi. Ma conosciamo meglio anche sua figlia più piccola, Camilla Salerno, che ha deciso di percorrere la starda di Mara.

Camilla: la secondogenita

Camilla Salerno è nata nel 1981 e si è laureata in relazioni pubbliche e pubblicità alla Iulm di Milano, dopo differenti stage e un anno di master in Copywriting, ha iniziato a lavorare in diverse agenzie pubblicitarie. Ma dopo qualche anno, nel 2008, ha deciso di seguire le orme dei genitori e della sorella Giulia, collaborando con loro presso l’etichetta discografica Non ho l’età. Dopo quattro anni, a causa di vari litigi con la famiglia e accumulata un po’di esperienza in questo mondo ma contro il parere dei genitori, ha aperto una sua etichetta discografica più innovativa Cimice Records.





Amore e lavoro: un connubio perfetto

Nel 2012 il cantautore Martino Corti, compagno di Camilla, classe 1983, l’ha seguita nella sua nuova esperienza lavorativa e successivamente ne è diventato socio. “Io e Camilla– spega Corti durante un’intervista a ritrattidinote.it– abbiamo mille idee alternative e qualcuna, di tanto in tanto, la mettiamo in pratica“. Nel 2015 Martino e Camilla, hanno avuto la primogenita Mirtilla e a tal proposito, sul sito di Corti si leggono queste parole: “Diventare papà di Mirtilla mi ha aiutato a capire quanto non fossi pronto ad esserlo.

Di quanto sia necessario spezzare meccanismi che vanno avanti da generazioni. E di quanto sia necessario spostare l’attenzione da fuori a dentro, facendo diventare la scoperta di sé l’obiettivo, in modo da raggiungere qualsiasi obiettivo al di fuori“.



Giulia Salerno: la primogenita

La famiglia di Mara Maionchi è composta anche dalla figlia più grande, Giulia che è nata nel 1977. Anche lei come la sorella è mamma ed il suo piccolo si chiama Nicolò. Come ha raccontato Camilla a Uncò Mag, dietro alla scelta del curioso nome per la sua etichetta c’è anche stata la collaborazione di Giulia: “Mi stavo confrontando con mia sorella per scegliere il nome più adatto alla mia etichetta discografica e scherzando mi propose Cimice per un duplice motivo: la cimice è l’insetto fastidioso, ma anche l’oggetto tecnologico usato nell’ambito dello spionaggio, che permette di ascoltare le conversazioni di nascosto e di captare informazioni da tutte le parti.

È nato come uno scherzo, ma alla fine ho pensato che fosse davvero geniale, pur essendo semplice“.

