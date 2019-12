In studio a Live – Non è la D’Urso la miliardaria americana Ivana Trump, ex moglie dell’attuale presidente degli USA, e l’attore ed ex modello italiano Rossano Rubicondi. La coppia, che si è sposata nel 2008, si è poi lasciata recentemente e in studio da Barbara D’Urso racconta la loro verità.

Rossano Rubicondi: “Forse ci risposiamo“

Una delle coppie più discusse degli ultimi anni è ospite in studio a Live – Non è la D’Urso per un’esclusiva internazionale. Ivana Trump, ex moglie dell’attuale presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, e l’ex modello Rossano Rubicondi raccontano come stanno le cose fra di loro dopo le voci degli ultimi giorni.

La coppia, che ha una differenza d’età di 23 anni, si è sposata nel 2008, per poi lasciarsi di recente. In studio da Barbara D’Urso Rubicondi afferma che tra il loro rapporto al momento è positivo, per poi rivelare: “La fiamma c’è sempre stata, siamo legati. Forse si ritornerà insieme, forse ci risposiamo“.

“Smentisco le parole dette dai giornali“

Sulle recenti polemiche sollevate dal mondo giornalistico inerenti ai presunti insulti che Rossano Rubicondi avrebbe rivolto ai figli di Ivana Trump, è la diretta interessata a dire la sua: “Non mi è piaciuto, a nessuna madre piacerebbe quando i propri figli vengono attaccati per cui disapprovo, ma le persone quando sono arrabbiate possono dire qualsiasi cosa, quindi è stato un suo errore perché i miei figli sono straordinari“.

Anche Rossano Rubicondi prova a difendersi da queste accuse, smentendo categoricamente di aver proferito quegli insulti: “In questo caso è tutto amplificato, quindi anche se uno ha delle discussioni verbali vieni preso in maniera eccessiva. Che io conosco i suoi figli da quando sono piccoli, che poi ci sono delle cose con me va bene. Smentisco le parole dette nei giornali, altrimenti non sarei qua al fianco di Ivana“.

Ivana Trump parla di Donald e Melania

A Live – Non è la D’Urso prende poi la parola Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump. Proprio sul rapporto odierno con l’attuale presidente degli Stati Uniti D’America la miliardaria racconta: “Sì siamo amici, parliamo insieme, una volta ogni 15 giorni ci sentiamo al telefono e magari parliamo della sua campagna elettorale“. E su Melania Trump, la first lady americana, Ivana dichiara: “Sta meglio Melania di me, non mi sarebbe mai piaciuto vivere lì. Non mi piace la politica, non mi interessa, ne sto proprio fuori. Melania è bellissima ma non fa niente, solamente si veste bene, si mette dei vestiti bellissimi e poi scende i gradini dell’aereo, entra nella vettura e sparisce“.