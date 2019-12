All’alba di questa mattina i Carabinieri hanno portato a termine una maxi operazione volta a sgominare un clan dedito allo spaccio di droga nel casertano. 21 gli arrestati, tra loro c’è anche Raffaele Terracciano, padre della piccola Valentina, uccisa per errore in agguato nel 2000.

21 arresti per associazione finalizzata allo spaccio

La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, riporta Il Mattino, ha portato avanti l’operazione, e lo scopo era fermare le attività del clan Del Gaudio, attivo a Santa Maria Capua Vetere. Per questo motivo all’alba di oggi 80 Carabinieri sono intervenuti tra la città casertana, Massa di Somma e Pollena Trocchia.

Con l’aiuto di un elicottero, hanno provveduto ad arrestare 21 persone, ora accusate di associazione finalizzata allo spaccio. Tra le accuse non ci sarebbe l’aggravante mafiosa.

11 di loro sono finiti direttamente in carcere, mentre per i restanti 10 il gip ha disposto gli arresti domiciliari.

Presi anche i fratelli Del Gaudio

Tra gli arrestati, figurano anche quelli che sono ritenuti i boss del gruppo, Ferdinando e Sonia Del Gaudio. I due gestivano infatti un grosso giro di spaccio di cocaina ed hashish. Le indagini, che vanno avanti dal 2016 e sono coordinate dal Nor (Nucleo Operativo Radiomobile) di Santa Maria Capua Vetere, hanno scoperto che la droga veniva anche ordinata via telefono e consegnata di fronte all’anfiteatro romano della città.

Nelle conversazioni intercettate, utilizzavano linguaggi in codice per parlare della droga, come auto, scarpe, tuta e telefoni.

Ferdinando Del Gaudio è in carcere, mentre la sorella è ai domiciliari, dato che è madre di un minore.

Tra gli arrestati anche il padre di Valentina Terracciano

Tra coloro che sono stati colpiti dal blitz dei Carabinieri, c’è anche un nome noto alle cronache italiane. Si tratta di Raffaele Terracciano, che assieme a Gabriele Ciano rifornivano i pusher dei Del Gaudio.

Terracciano è noto per essere il padre di Valentina, la bambina di 2 anni che nel 2000 morì durante un agguato nel negozio di fiori di proprietà dello zio.

Come riportano le cronache dell’epoca, Raffaele Terracciano faceva parte del clan Sarno di Ponticelli e la figlia fu uccisa per sbaglio. Mandante del fallito agguato fu il clan Veneruso, che in seguito all’errore giustiziò parte del gruppo di fuoco responsabile della morte della bambina.