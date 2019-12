Dramma questo pomeriggio a Genova, dove una bimba di 3 anni è morta a seguito di un terribile incidente domestico. La bambina è caduta da una finestra. Inutili i tentativi di rianimarla.

Bimba di 3 anni cade dalla finestra

La piccola abitava in un appartamento al quinto piano di un palazzo in piazza Fossatello, centro storico di Genova. Secondo una prima ricostruzione, la bambina si è sporta troppo dalla finestra precipitando al suolo. Una caduta che le è stata fatale perché, quando i medici sono giunti sul posto, non sono riusciti a rianimarla.

Era sola in casa

La bambina, originaria del Bangladesh, pare fosse sola in casa al momento del dramma, la mamma era uscita da poco per andare a prendere il fratellino a scuola.

La donna avrebbe lasciato la piccola a casa perché febbricitante.

Quando è tornata a casa si è trovata davanti una scena terrificante; la donna infatti ha visto i medici tentare di rianimarla.