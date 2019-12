Non il 19% di share collezionato di lunedì sera, ma comunque una grandissima vittoria per I Medici – Nel Nome della Famiglia. La fiction Rai che porta in scena le intricate e appassionanti dinamiche in quel di una Firenze splendidamente rinascimentale continua a primeggiare sulla concorrenza. Dopo aver staccato la d’Urso lunedì, anche di martedì gli ascolti la premiano.

Rai1 vince ancora grazie a I Medici

C’è una fiction sulla Rai che va forte e potrebbe essere la chiave d’interpretazione giusta, in termini di concorrenza, per continuare a primeggiare sulla concorrenza. Parliamo del successo televisivo de I Medici – Nel Nome della Famiglia.

Ancora un successo per la fiction andata in onda due sere di fila e che ha saputo raccogliere dapprima il 19% di share contro la competitiva d’Urso al timone di Live – Non è la d’Urso, e poi il 17,3% martedì sera scansando il pericolo che Le Iene Show e Wonder Woman scalfissero i dati Auditel.

Testa a testa Floris, Giordano, Berlinguer

Canale 5 infatti, con il film su Diana Prince è riuscito ad intrattenere 2.540.000 spettatori e dunque il 12,9% di share, subito dietro a I Medici e poco davanti a Le Iene Show, andato in onda su Italia1, e che ha raccolto il 12,2% di share.

A ruota la concorrenza: bene Floris su La7 con DiMartedì alto nella classifica dei dati d’ascolto con il 6,4% di share. Poco più di quanto conquistato da Bianca Berlinguer al timone di #Cartabianca, che ha totalizzato il 5,6%. Non brilla invece Rai2 che ha mandato in onda la pellicola Come ti ammazzo il bodyguard: il film si è appostato attorno al 4,1% facendo “peggio” di Fuori dal Coro, il programma di attualità di Mario Giordano che ha conquistato il 5,3% di share e 1.394.000 spettatori.

Vince dunque ancora una volta Rai1 la serata e grazie ad una fiction che, pur perdendo qualche punto, conquista il primo podio.