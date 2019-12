Tra Alena Seredova e Bianca Atzei è ‘sfida’ a colpi di centimetri: uno scatto postato dall’ex moglie di Buffon infiamma il web, accompagnato da un’ironica didascalia che ha scatenato un’ondata di like e commenti. La risposta della cantante sarda non si è fatta attendere: “Disgraziata“.

Alena Seredova: lo scatto con Bianca Atzei

Una foto di Alena Seredova ha fatto impazzire i fan, compresi quelli della cantante sarda Bianca Atzei. Il motivo? Il sipario divertente sulla loro altezza: la modella ha lanciato un simpatico messaggio sui social: “Giuro che non sono in punta di piedi“, mentre si ‘confronta’ con l’artista a suon di centimetri.

La risposta dei follower non è mancata, con una pioggia di commenti di apprezzamento per la foto a due che ha lasciato il segno. “Siete uno splendido articolo ‘il’” ha commentato un utente, e ancora “Siete due bellissime stelle“.

La reazione della cantante

Ma come avrà reagito la cantante? Bianca Atzei ha regalato al pubblico un altro divertente inciso con un commento rivolto proprio alla modella: “Hajajaj disgraziata… Bella tu“.

L’artista sembra essersi divertita parecchio, a giudicare dai grandissimi sorrisi impressi nella foto. Entrambe presenti all’inaugurazione di una boutique di gioielli a Milano, hanno scelto di farsi immortalare in uno scatto di coppia che è piaciuto al popolo del web.

Se la sfida sull’altezza è evidentemente persa in partenza, lo stesso non può dirsi per quella sull’autoironia: Bianca Atzei ha regalato ai fan un’altra prova della sua capacità di non prendersi troppo sul serio, incassando i complimenti di tantissime persone su Instagram e ‘colorando’ l’evento con il curioso gioco davanti ai flash.

La differenza di statura si nota eccome, ma nulla di diverso nei loro sorrisi: entrambe raggianti, hanno catturato l’attenzione sul web nel giro di pochi minuti.