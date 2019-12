Oggi Aurora Ramazzotti festeggia 23 anni e mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti le hanno dedicato degli auguri social, diversi tra di loro ma ugualmente belli e emozionanti.

Gli auguri di Michelle Hunziker

Mamma Michelle per il compleanno della sua piccola ha pubblicato sui social uno scatto di Aurora nel passeggino e in didascalia il dolce ricordo della sua nascita. “Il mio Angelo… 23 anni oggi…ancora non riesco a crederci…sono le 8:05 del mattino… mi si erano appena rotte le acque nel silenzio di una clinica svizzera. … e tu stavi per affacciarti a questo mondo. Ero la ragazza più felice dell’universo“, scrive una mamma Michelle mai così dolce.

“Poi alle 10.26 eccoti li…tra le mie braccia!!! Eri bellissima, nera di capelli e sembravi una piccola cinesina… la cosa che non dimenticherò mai più nella vita è il momento in qui hai aperto gli occhietti e mi hai guardato… avevi delle labbra a forma di cuore“.

Ma la conduttrice non è stata l’unica a dedicare un pensiero pubblico alla figlia. Eros Ramazzotti ha unito due grandi amori della sua vita: la musica e la figlia. Il cantante ha condiviso sui social il video della piccola Aurora presente alla registrazione di Per me per sempre.

La dolcezza infinita di condividere insieme la canzone scritta per lei.

