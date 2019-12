Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono forse di fronte a una svolta, la più importante. Gli appassionati di gossip non si sono persi una loro mossa da quando hanno cominciato la loro storia, tra alti e bassi, a Uomini e Donne.

Proposta di matrimonio

Riccardo si è buttato. Le difficoltà con Ida ci sono sempre, tanto che fino a qualche giorno fa credevamo che la loro storia potesse essere arrivata definitivamente al capolinea. Di fronte però ad un’Ida sempre meno convinta a continuare, Riccardo tenta il tutto per tutto e le chiede di sposarlo. Ida sorride, anche se poco, e resta in silenzio.

Maria De Filippi cerca di toglierla dall’impiccio e le propone un ballo, in modo da lasciarle un attimo di tempo per pensare. Durante il ballo però qualcosa sembra cambiare di nuovo, e Riccardo la prende in braccio per portarla lontana dallo studio dove i due stanno vicini e sussurrano tra di loro.

