La Scala dei Turchi si sta sbriciolando: è quanto denuncia l’associazione ambientalista Mareamico in riferimento alla famosa parete rocciosa lungo la costa di Realmonte, in provincia di Agrigento. L’erosione delle rocce, causata dall’eccessiva cementificazione che ha modificato il normale deflusso delle acque piovane, rischia seriamente di danneggiare uno dei siti naturali più importanti della Sicilia: “La Scala dei Turchi si sta sciogliendo come neve al sole – scrive su Facebook l’associazione – e ad accorgersene è solo Mareamico. Ormai sono anni che documentiamo lo stato di abbandono di questo luogo candidato a patrimonio dell’Unesco”.

Massi caduti dalla parete

La Scala dei Turchi ha acquisito questo nome per il caratteristico aspetto ondulato, “a scala” per l’appunto, ma anche per le vicende dei pirati saraceni (“Turchi”), che secondo la leggenda ormeggiavano le navi nelle acque limpide della zona.

Secondo Mareamico, lo stato odierno della scogliera desta una particolare preoccupazione: “Centinaia di massi sono venuti giù, durante il maltempo degli scorsi giorni. I detriti di marna (un tipo di roccia sedimentaria di cui è costituita la Scala, ndr) sono collassati sui gradoni naturali della maestosa scogliera di Realmonte”. Solo alcuni mesi fa il sito era stato riaperto al pubblico dopo il crollo del lato est, ripristinato con un’opera finanziata dalla Regione Sicilia.

L’impatto dei turisti

Mareamico sottolinea la necessità di limitare le presenze dei turisti, che a migliaia ogni anno visitano la scogliera. Sebbene abbiano un impatto positivo sull’economia del territorio, rischiano però di danneggiare un equilibrio diventato ormai troppo fragile: “Occorre un’operazione di responsabilità – scrive l’associazione – va interdetto il versante ovest che si affaccia su lido Rossello. Ed urge una programmazione e una seria gestione del sito, con il contingentamento delle presenze”.

“È un luogo estremamente pericoloso”

La portata del fenomeno erosivo, con il distaccamento di rocce dalla parete, potrebbe rappresentare un serio pericolo per gli stessi turisti: “Tutti devono sapere che questo è un luogo estremamente pericoloso – ribadisce Mareamico – Soprattutto il gran numero di turisti che la frequentano non sono consapevoli del pericolo che corrono durante la sua visita.

Non possiamo sempre gridare al miracolo”. Anche Calogero Zicari, sindaco di Realmonte, ha voluto evidenziare l’attenzione del Comune al problema: “Se sono fenomeni di dilavamento, provvederemo a pulire l’area – ha dichiarato al Tg1 – Se sono fenomeni un po’ più complicati, un poco più pericolosi, ovviamente agiremo diversamente”.