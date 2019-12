Simona Ventura si mette a nudo nel suo ultimo libro, il secondo nato dalla sua penna, Codice Ventura. In questo libro la conduttrice racconta la sua vita tappa dopo tappa, senza omettere i momenti di profonda sofferenza, come i problemi con il cibo o qualche rimorso sulla sua prima volta.

Diva e Donna ha raggiunto la conduttrice per un’intervista in cui SuperSimo ha spiegato alcuni passaggi del suo lavoro editoriale.

La prima volta di Simona Ventura

Sfogliando il libro di Simona Ventura al settimanale sorge una curiosità: come mai SuperSimo non ha parlato d’amore, in questa biografia? La conduttrice stessa ha spiegato di aver voluto dare più spazio al suo lato passionale, questa volta.

” Perchè avrei dovuto parlare di cose che sanno già tutti?“.

E parlando di passione lei parte da principio, svelando addirittura i dettagli della sua prima volta. “Lo feci per la prima volta l’amore solo per togliermi di dosso ‘il problema’. Ero rimasta l’unica della mia compagnia che ancora non era stata a letto con un uomo e un po’ me ne vergognavo. Della prima volta non ho un ricordo particolare, non fu esaltante ma nemmeno troppo deludente ” scrive la Ventura.

Riflessioni postume

E a Diva e Donna commenta la dichiarazione “Io mi sono svegliata tardi… Mia mamma mi aveva messo un’ansia incredibile.

Con il senno di poi Simo riflette sulle scelte e giunge ad alcune conclusioni. “Ho comunque recuperato. Però ho fatto solo una minima parte di quello che avrei potuto fare.

Non so se abbia fatto bene, ma ormai è fatta. Tante esperienze non le ho vissute perchè sono una donna d’altri tempi…“.

I problemi con il cibo

Nel libro Simona approfondisce molto quella che è stata la sua adolescenza, un momento di estrema fragilità per molte persone.

Fu proprio in quel periodo che la Ventura fece i conti con un difficile rapporto con il cibo. “Tra i 16 e i 18 anni ingrassai moltissimo. Ricordo perfettamente l’estate del 1982, quella dei Mondiali di calcio in Spagna, quando accettai l’invito di passare il mese di luglio con due mie amiche, Cristiana e Consuelo, che avevano una casa a Sanremo. Loro erano molto belle e io, che pesavo 74 chili, mi sentivo veramente brutta e fuori posto nel confronto che quotidianamente subivo con loro” davvero difficile immaginarla così. “Così mi decisi a cambiare registro alimentare e cominciai a nutrirmi solo di petto di pollo e insalata e a settembre arrivai a pesare 58 chili. Capii che le diete sarebbero state il mio destino, e infatti poi nella mia vita le ho provate tutte“.