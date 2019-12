Walter Nudo è sicuramente il re dei reality: alle persone piace, e quando torna in televisione, anche se non accade spesso, riesce ad ottenere il favore del pubblico. I fan si sono però preoccupati per le sue condizioni di salute, dopo gli ictus di cui si era parlato negli scorsi mesi. Ora l’attore torna a parlarne.

Walter Nudo e gli ictus

Nel video Walter Nudo conferma di aver avuto due ictus e un’operazione al cuore dove ora ha “un ombrellino che praticamente tappa un buco“, racconta in un video postato sul suo profilo Instagram. Ma quello su cui si vuole concentrare ora è quello che è cambiato dopo i malori.

“La vita è troppo corta per poter stare dietro alle cazzate, perdere tempo dietro alle cazzate“, ha spiegato. “Non voglio più perdere tempo e non dovreste perdere tempo neanche voi. Perché? Perché noi siamo degli yogurt, con la scadenza. Solo che nel caso dello yogurt vedi la scadenza, ma noi non sappiamo la nostra“.

