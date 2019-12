A custodire il ricordo dei grandi lavori dell’artista, Sergio Endrigo, è la figlia. Ma chi è questa donna? Quali sono le sue passioni? Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Claudia Endrigo.

Chi è la figlia dell’artista

Claudia Endrigo, nata nel 1965, è la figlia del grande artista Sergio Endrigo e della moglie Lula. Fu scelto questo nome perché era lo stesso della nonna paterna, la madre del cantautore. La vita di Claudia è da sempre stata votata a far durare la memoria artistica del padre. Per questo motivo ha deciso di scrivere una biografia sull’artista, dal titolo: Sergio Endrigo, mio padre.

Artista per caso, edito da Feltrinelli, con la prefazione di Claudio Baglioni.

In questo libro sono menzionate minuziosamente tutte le informazioni sull’attività professionale di Sergio, sui dischi che ha inciso, sulle canzoni che contengono e una dettagliata discografia che fa da appendice al volume. In occasione della pubblicazione del testo, durante un’intervista a Famiglia Cristiana, aveva dichiarato che con la biografia avrebbe voluto “scuotere le coscienze delle case discografiche” per far si che fossero ripubblicati i dischi del padre dei quali detengono tutti i diritti.

Claudia Endrigo ed il rapporto con il padre

Quello che lega Claudia a suo padre è un ricordo speciale: un uomo semplice, un po’ timido ma dal cuore puro.

Come ha lei stessa ha raccontato sempre a Famiglia Cristiana i problemi comunque c’erano, soprattutto a causa dell’alcool. “Avevamo un legame molto forte, io e mio padre, non era espansivo ma da piccola mi coccolava tanto. Certo, avevamo anche dei contrasti. Mi facevano incavolare la sua rassegnazione e il suo problema con il bere. Era un uomo profondamente buono e generoso, mite, ma anche pieno di contraddizioni, non era un alcolizzato, ma la sera beveva molto per scacciare i brutti pensieri.”

Claudia e Sergio Endrigo. Fonte immagine: Instagram @claudiaendrigo

La vita privata: passioni e amori

Grazie all’intervista rilasciata ad Il Cofanetto Magico, di Maria Cristina Giongo, si scopre anche qualche aspetto sulla vita privata di Claudia.

Non è sposata e si definisce uno spirito libero che non ha bisogno di una persona costante nella sua quotidianità. “Non sono sposata. Non sono fatta per la convivenza. Vorrei un fidanzato a vita: ognuno a casa propria.” Ha molti amici, adora cucinare ed ama molto gli animali con una particolare predilezione per i cani.

Fonte immagine in alto: YouTube