Nel Regno Unito, il triangolo amoroso che vede coinvolti una donna e due uomini, si è risolto con un duello tra i due, in nome dell’amore per la donna desiderata, indecisa su chi tra i due scegliere. È stata proprio lei, a quanto pare, a proporre l’idea del duello. Successivamente è stata sottoposta a processo per omicidio insieme all’amante, superstite del combattimento.

Nessun lieto fine per Giedruis Juskauskas, il 42enne ucciso in un vero e proprio duello dall’amante della moglie.

La vicenda, consumata lo scorso 17 giugno in Inghilterra, ha veramente del pittoresco.

Emerso durante un processo nel Regno Unito, il fatto vede coinvolta la 35enne Asta Juskauskiene che, indecisa su quale uomo scegliere, ha deciso di affidare al destino l’ardua decisione, proponendo ai due un vero e proprio duello all’ultimo sangue.

L’antefatto

Giedruis, dopo essere stato rilasciato dal carcere, viene a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie con il 25enne Mantas Kvedaras. Il marito, ancora innamorato della bellissima 35enne e accecato dalla gelosia, affronta vis à vis il giovane amante in una vera e propria lotta tra pretendenti.

Il duello

La donna, indecisa su chi scegliere tra i due uomini, decide di risolvere il dramma amoroso, facendo inscenare ai due una vera e propria battaglia medievale all’ultimo sangue: il vincitore avrà così in dono il suo amore.

Lo scontro, verificatosi il 17 giugno, si è risolto però in maniera drammatica con la morte del marito, pugnalato a morte dal giovane pretendente.

Dopo il duello, la donna avrebbe aiutato l’amante a disfarsi delle prove, ma l’accusa di omicidio è arrivata per entrambi: i due, ancora sotto processo, ne attendono ancora l’esito.

(In alto: immagine di repertorio)