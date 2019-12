Karim ha 6 anni e vive a Gambettola, una piccola località tra Rimini e Cesena. A causa di una grave patologia è costretto ad esporsi ai raggi solari solo coperto da un casco, simile a quello degli astronauti, per potersi riparare. Karim ha la xeroderma pigmentosa, una patologia che causa una eccessiva sensibilità alla luce del sole, che può provocare scottature e tumori della pelle.

Il bambino vestito da astronauta

Karim ha 6 anni e ha vissuto la maggior parte della sua vita chiuso in casa. Questo perché soffre di una rara malattia che lo rende particolarmente fotosensibile ai raggi del sole.

Il grave problema, nonostante la tenera età, ha obbligato i genitori a tenerlo chiuso in casa: “Tenere un bimbo tutto il tempo chiuso in casa – ha raccontato Haiat Attias, la madre – fa piangere il cuore. Molti a Gambettola si sono interessati e hanno cercato di aiutarci, raccogliendo fondi per acquistargli un casco speciale e poi per permettergli di andare a scuola, come tutti gli altri bambini“, riporta Il Resto del Carlino.

La rara malattia combattuta grazie alla solidarietà

La malattia che affligge la pelle del piccolo Karim si chiama xeroderma pigmentoso, nota anche come Sindrome della Luna. A contatto con la luce del sole, la pelle inizia a riempirsi di chiazze rosse che, non solo diventano urticanti e dolorose, ma rischiano di diventare, a lungo andare, tumori maligni.

Una vita già difficile che però, per fortuna, è cambiata quasi un anno fa. Karim e la sua famiglia vivono a Gambettola, una cittadina di circa 10 mila abitanti tra Rimini e Cesena, e quando gli abitanti della località hanno saputo della malattia del bambino, hanno deciso di avviare una raccolta fondi. A far partire l’iniziativa è stata l’associazione Gambettola Eventi che ha dato il via a quest’opera durante la pesca natalizia dello scorso anno.

Sono stati raccolti 1600 euro, grazie ai quali la famiglia del piccolo ha potuto acquistare un bel casco bianco che gli è necessario per vivere una vita normale e andare a scuola.

Karim ora può andare a scuola come tutti i bambini

Grazie a questo gesto di solidarietà, Karim ora può andare a scuola e fare tutto quello che fanno i bimbi della sua età. Inoltre in classe è coccolato e le insegnanti sono molto attente al suo stato di salute. Nella sua classe sono state installate delle speciali lampadine e le finestre sia delle aule che dei bagni sono state schermate con delle pellicole che proteggono dai raggi UV, in modo che almeno tra i banchi, il bambino possa vivere senza il suo casco. “Siamo la scuola dell’inclusione – spiega con orgoglio, ad un’intervista rilasciata per Il Resto del Carlino, la dirigente Francesca Angelini – un valore sul quale insistiamo da anni e che stiamo trasmettendo ai bimbi.”

(Foto in alto: Immagine di repertorio)