C’è una nuova dama in città! Qualcuno all’interno del salottino di Uomini e Donne conquista l’attenzione del pubblico e non stiamo parlando di Gemma Galgani, la dama torinese che da anni oramai ha monopolizzato l’interesse del Trono Over che sempre più è riuscito a far breccia nel cuore degli spettatori ponendosi al pari del Trono classico. La dama si chiama Valentina Autiero e scopriamo meglio chi è quando è lontana dalle telecamere di Uomini e Donne.

Chi è Valentina Autiero, la dama di Uomini e Donne

Fuori da Uomini e Donne, responsabile commerciale. Arriva da Anzio la nuova “dama” che sta attirando l’attenzione social e non solo in quel del dating di Maria De Filippi, Valentina Autiero.

Certo, a farla spiccare pare sia stata non solo la sua bellezza ma soprattutto la sua ironia e autoironia nonostante, come lei stessa non ha mai nascosto, non abbia mai avuto troppa fortuna con i sentimenti. All’appello, passando in rassegna i suoi dati autobiografici, della Autiero sappiamo che ha 40 anni e che è originaria di Anzio, in provincia di Roma. Nella vita, quando non è impegnata nella ricerca dell’anima gemella in quel di Canale 5, è una responsabile commerciale in un centro estetico ma anche una barlady.

Ironica, dipendente e molto schietta

Certo l’ironia può dirsi condimento di un carattere molto diretto e schietto, che non ama particolarmente i giri di parole e che anzi predilige poter arrivare al nocciolo della questione nel più breve tempo possibile. Perché si trova a Uomini e Donne? Indubbiamente a spingerla nel parterre della De Filippi è stata la voglia di trovare l’amore, un uomo che possa essere maturo e molto premuroso nei suoi riguardi, che possa assumere quei connotati che le ricordano il padre. Indipendente, carismatica e corteggiata: chissà cosa le riserverà il futuro in quel di Uomini e Donne!