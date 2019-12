Costanza Caracciolo è ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. La presenza dell’ex velina di Striscia la notizia nel programma del sabato di Canale 5 è motivata da un annuncio importante. La Caracciolo, infatti, è in attesa di una seconda femminuccia, dopo la nascita della piccola Stella di un anno fa.

“Sono incinta. Sono entrata al sesto mese“

L’amore fra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo prosegue a gonfie vele e la coppia si rivela una delle più affiatate dello spettacolo. La loro love story ha avuto coronamento con la nascita del loro primo bebè, una femminuccia di nome Stella che ha compiuto lo scorso mese 1 anno.

Ma l’ex calciatore e l’ex velina non sono intenzionati a fermarsi, anzi. A Verissimo la showgirl annuncia un importante avvenimento: “Non si può nascondere ormai: sono incinta. Sono entrata al sesto mese. Quando lo dissi a Bobo, non se lo aspettava, ma era felice perché comunque lo volevamo fare subito per far crescere i bambini. Sta andando bene, però sono talmente presa da Stella. Io andrei su avere 3 figli, lui secondo me 2 vanno bene“.

“Siamo in un mondo di leoni da tastiera“

L’importante annuncio della sua seconda gravidanza ha fatto esplodere il pubblico di gioia e grande felicità.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, dopo la piccola Stella, diventeranno genitori di un’altra bambina. L’ex velina racconta la crescita di Stella e spiega i motivi per cui non pubblica mai foto della piccola creatura sui social: “Io ci tengo a tutelare anche Stella, infatti non la pubblico mai perché ho una forte protezione nei suoi confronti. Siamo in un mondo di leoni da tastiera, in cui ti fai conoscere per come sei però tante volte Instagram è la rovina, quindi di mettere mia figlia in pasto ai leoni non mi va: io potrei difendermi, lei no.

È una cosa che ci viene spontanea“.

Bobo Vieri papà modello

Inevitabile, poi, un riferimento alla dolce metà di Costanza Caracciolo: Bobo Vieri. La ragazza dichiara orgogliosa che l’ex calciatore è un papà modello: “Cristian versione papà sta andando bene. È sempre stanco, però lui è un padre meraviglioso quindi penso che con l’altra nascita impazzirà totalmente. Bobo è felicissimo, lui diceva che 2 femmine erano meravigliose ed effettivamente va bene così. Il matrimonio lo riserveremo per quando saranno grandi, così le bimbe ci porteranno le fedi!“.