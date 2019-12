La professionalità e il carisma di Ilaria D’Amico sono protagonisti di un’intervista a Verissimo. La giornalista sportiva, ospite di Silvia Toffanin, si racconta fra amore, famiglia ed una toccante vicenda personale che coinvolse la madre.

Una delicata vicenda personale

Ilaria D’Amico è una delle ospiti annunciate di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin la giornalista sportiva si concede per la prima volta ad un’intervista alla padrona di casa. Un’intervista intensa e che tocca differenti argomenti, a cominciare dal rapporto con la madre. Per la figura materna la D’Amico spende parole d’affetto: “Mia madre è la colonna portante della mia vita ancora adesso, è un catalizzatore di affetti“.

Ma la gravidanza della madre non è stata semplice tant’è che arrivò a pensare di abortire, come racconta la giornalista in studio: “Non credo che si debba credere specificatamente in un dio cattolico, per me è impossibile non credere. In ognuno di noi c’è il momento in cui chiedere aiuto ad un’entità che è fuori da te. Io credo sia successo a mia mamma“.

“Mia mamma aveva pensato di abortire“

Il racconto di Ilaria D’Amico parla di un rapporto conflittuale fra i genitori che si è ulteriormente incrinato nel momento in cui sono arrivati a scoprire di aspettare una bambina.

La giornalista rivela: “Mia mamma arrivava da un rapporto conflittuale con mio papà, poi dopo la morte di nonno ci fu un riavvicinamento coniugale e poco tempo dopo mamma scoprì che aspettava me. Mia mamma quindi in un un momento decise di non farmi nascere, ai tempi era il papà a decidere dove far stare i figli e quindi mia mamma non voleva mettersi in quella condizione. Erano tempi diversi e mia mamma aveva pensato di abortire, chiedeva aiuto a suo papà che non c’era più, non sapeva cosa fare. Quella mattina in cui mamma decise di interrompere la gravidanza, il professore chiamò mia madre per sapere se poteva spostare l’appuntamento al pomeriggio“.

Lo stretto rapporto con la madre

Il clima di incertezza che aleggiava attorno alla nascita di Ilaria D’Amico è ben presto sfumato: “Da lì c’è stato un rapporto incredibile, io e mia mamma ci capiamo perfettamente, è un rapporto dove passano comprensione e capacità di essere l’una per l’altra. Io ho ancora tanto bisogno di mia mamma“. Per la giornalista non è stato facile essere figlia di separati, come racconta a Silvia Toffanin: “Essere figli di separati in Italia all’epoca era diverso. Quando iniziai la scuola ero una delle poche, era strano e non volevo che si sapesse. I bambini vorrebbero essere uguali agli altri, solo più avanti inizi a differenziarti“.

“Gigi è una persona meravigliosa“

Ilaria D’Amico è impegnata sentimentalmente con il portiere della Juventus Gigi Buffon. Un amore che la giornalista descrive così: “Se qualcuno mi avesse fatto una previsione di questo tipo, gli avrei detto che era impossibile. Poi nella vita ho imparato che nulla è impossibile, sono scoperte che tu vivi. Io ero terribilmente stupida, perché combattevo contro gli stereotipi. Dicevo no ai calciatori, lo pensavo per gli stereotipi“. Poi ha trovato l’uomo che ancora adesso le fa battere il cuore: “Gigi è una persona meravigliosa, trasparente, con un cuore grande, mi ha ricoperto di un amore enorme“. L’amore con il calciatore, però, inizialmente è stato attaccato da aspre critiche, come racconta la giornalista sportiva: “C’è sempre l’idea di una donna che entra nella vita di un uomo felicissimo, lo prende e lo strappa via. È sempre questa idea che siano gli uomini ad essere lì e noi arriviamo e li strappiamo con malizia. La vita non è così. Sono passati 6 anni, sappiamo da dove arrivavamo e quanto impegno ci abbiamo messo. La cosa che ci ha salvato è che ci siamo isolati, non guardavamo cosa dicevano di noi. Abbiamo cercato di proteggerci“.