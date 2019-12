Il Corriere della Sera e altre testate riportano di un’allarme valanga ad Ornica, in provincia di Bergamo. La zona interessata è quella di Salmurano, si sarebbe staccato un fronte 100 metri del monte Valletto e lì si sono diretti elicotteri da Milano e da Como, assieme al soccorso alpino.

C’è un ferito in codice rosso

L’allarme è stato lanciato alle 13.45. Da quanto riportano le fonti, c’è un ferito grave: per lui è scattato il codice rosso e sarebbe diretto verso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Lo sciatore, riporta Areu, avrebbe riportato un trauma cranico, oltre ad altre alcune lesioni alle gambe.

Ci sono altri due dispersi

Numerose fonti riportano che l’uomo soccorso non sarebbe però l’unica potenziale vittima dalla valanga staccatasi nella zona al confine tra l’alta Val Brembana e la Valgerola. Sarebbero infatti 3 i dispersi in totale (di cui 1 quindi già recuperato) e l’elisoccorso starebbe ancora sorvolando la zona alla loro ricerca. Le comunicazioni sarebbero rese molto difficili dalle condizioni.

Il Corriere inoltre riporta anche di altri sciatori soccorsi nella mattinata, nessuno però con gravi conseguenze. Le zone interessate sarebbero quelle di Piani di Bobbio a Valtorta e Piazzatorre.

AGGIORNAMENTO 17.09 – Sono stati tutti ritrovati gli sciatori travolti dalla valanga.

Lo ha riportato SkyTG24, che sottolinea come due di loro sono feriti ma non in modo grave, mentre il terzo sarebbe illeso.