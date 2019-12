Fortissima la commozione di Mara Venier vedendo varcare la soglia di Domenica In da una persona che reputa come un padre, Don Mazzi. Presente in studio come ospite, il religioso ha raccontato la sua gioventù e l’avversità della madre convinta che la Chiesa potesse non essere un futuro a lui conforme.

Mara Venier commossa ospita Don Mazzi

“Mia madre, che sapeva bene che ero una testa calda, diceva sempre ‘Tu rovinerai la Chiesa’”, sono alcune delle dichiarazioni rilasciare a Domenica In da Don Mazzi, caldamente accolto da Mara Venier. Proprio la conduttrice non ha infatti mascherato di fronte al suo pubblico la commozione di avere tra gli ospiti del suo programma domenicale proprio Don Mazzi che per lei è una persona particolarmente importante nella sua vita.

“Quando mio padre è morto, Don Mazzi lo ha sostituito – ha confessato la Venier in studio – Quando ho forti dolori dico ‘Io ho Don Antonio’. Sei il mio rifugio. So che ho te e che mi consolerai“, si è sfogata la Venier visibilmente commossa, facendo commuovere a sua volta anche Don Mazzi.

Don Mazzi e il dramma prima della vocazione

Ovviamente però, durante l’ospitata, Don Mazzi ha avuto modo di raccontare qualche dettaglio della propria vita privata e soprattutto della sua infanzia, affatto facile.

“Ero giovane, avevo perso mio padre a neanche vent’anni ed ero furioso con la vita – confessa Don Mazzi, ripercorrendo i momenti che lo hanno avvicinato alla Chiesa – Poi l’alluvione del Polesine me l’ha cambiata: vedevo morte e distruzione, cercavo di aiutare i vigili del Fuoco che salvavano le persone senza la tecnologia disponibile oggi, rischiavano la vita per quella degli altri“. E ha proprio origine da questo dramma un ricordo, un aneddoto che Don Mazzi ha portato in quel di Domenica In: “Ricordo un ragazzino di 12 anni che rideva perché erano tutti morti.

Non capivo il motivo, poi ho scoperto che tra i morti c’erano tante persone che abusavano di lui. Da quel momento siamo diventati amici, l’ultima volta lo vidi 15 anni fa, mi riconobbe lui“.