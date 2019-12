È rimasto solo in casa e proprio in quel momento i ladri sono entrati in azione. Protagonista un 12enne che, mentre attendeva il ritorno della madre, si è trovato di fronte a una situazione ad alto rischio nella villetta di famiglia a Merate, in provincia di Lecco. Il ragazzino è riuscito a mantenere la lucidità necessari per sventare il colpo, così da far saltare il piano dei malviventi.

A 12 anni fa saltare il piano dei ladri

Scene da film che nelle vita vera avrebbero potuto tradursi in un dramma, se non fosse per il sangue freddo di un 12enne che ha sventato il colpo dei ladri entrati in casa proprio quando era da solo.

I fatti, secondo quanto riportato dall’Ansa, si sono svolti in una villetta di Merate, nel cuore della provincia di Lecco. Il tentato furto sarebbe avvenuto mentre la madre del minore era uscita per prendere il fratellino.

Stando a quanto emerso, il ragazzino avrebbe sentito dei rumori sospetti provenire da una finestra, che i malviventi stavano effettivamente cercando di forzare per irrompere nell’abitazione. Nonostante la comprensibile paura, il ragazzino sarebbe riuscito a far saltare il loro piano grazie al suo sangue freddo.

Piano sfumato, malviventi in fuga

Il piano dei ladri sarebbe sfumato nel giro di pochi minuti.

Infatti, il minorenne sarebbe riuscito a guadagnare un riparo in bagno, dove si sarebbe chiuso a chiave non senza aver portato con sé il telefonino.

Avrebbe poi chiamato sua madre che, nel precipitarsi a casa, suonando ripetutamente il clacson avrebbe spinto i malviventi a darsi alla fuga senza concludere l’azione.

Secondo quanto riportato da Tgcom24, il tentato furto sarebbe uno dei tanti episodi registrati negli ultimi tempi in città (alcuni dei quali, purtroppo, messi a segno da soggetti che spesso fuggono al raggio delle indagini). Gli assalti in periferia si sarebbero intensificati in modo preoccupante.