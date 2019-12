Cile – Paura per un volo militare partito lunedì alle 16.55 (ora locale) dalla città di Punta Arenas diretto verso una base in Antartide. Dopo circa un’ora dal decollo si sono persi i contatti. A bordo ci sono 38 persone.

Aereo scomparso

Il velivolo è un Hercules C-130, a bordo c’erano 17 membri di equipaggio e 21 passeggeri, 3 di questi erano civili. L’Aeronautica militare cilena, intanto, ha fatto sapere che è in corso un’operazione di ricerca. Sebastian Pinera, presidente cileno, si è detto “sgomento” e ha annunciato che sarebbe volato, accompagnato dal ministro degli Interni Gonzalo Blumel, a Punta Arenas per incontrare il ministro della Difesa Alberto Espina e poter quindi rimanere aggiornato sulle ricerche in corso.