Sparatoria in New Jersey, precisamente nella città di Jersey City, davanti a un supermercato. Secondo quanto riportato dai media locali ci sarebbero diversi morti e feriti, tra cui uno degli autori della sparatoria e agenti di polizia. L’intera area è in lockdown e il dispiegamento di forze sul posto è ingente.

Spari in centro a Jersey City

Sono ancora frammentarie le notizie in arrivo da Jersey City, la città del New Jersey (Usa) in cui si è registrata una sparatoria con un bilancio ancora incerto.

Alcuni media riferiscono di diverse vittime: morti e feriti, tra cui alcuni agenti di polizia raggiunti da colpi di fucile.

Secondo quanto riportato dal New York Times sarebbero almeno 2 i soggetti entrati in azione nel cuore della città, e lo scontro a fuoco ha impegnato decine di uomini della polizia e delle squadre speciali.

Prime fonti di stampa riferiscono che la sparatoria sarebbe avvenuta davanti a un supermercato kosher, in una zona piuttosto frequentata e in un orario di punta, ma la matrice dell’assalto resta ancora nel limbo dell’incertezza.

È caccia all’uomo

L’intera area è stata isolata dalla polizia, e si cercherebbero un uomo e una donna in una imponente attività che conta anche sul supporto delle unità aeree.

Elicotteri in volo sulla città di Jersey City, che conta circa 300mila abitanti e che si trova poco distante da New York.

Stando alle notizie finora trapelate, le persone entrate in azione avrebbero usato dei fucili per sparare sui passanti e inizialmente si sarebbero rifugiate in un negozio, prima di darsi alla fuga.

Il bilancio della sparatoria

AGGIORNAMENTO DELLE 22:27: secondo quanto battuto dai media americani, sarebbero almeno 6 i morti e tra le vittime ci sarebbe un poliziotto. È quanto trapelato a margine della conferenza stampa delle autorità che stanno seguendo l’evoluzione della situazione, minuto per minuto.

Al momento risulterebbe esclusa la pista del terrorismo e uno degli autori della sparatoria sarebbe tra le persone rimaste uccise.

Non sarebbe esclusa anche la presenza di un terzo uomo nel piano dell’assalto.