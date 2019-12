Siamo infine giunti al momento che si prepara ormai da tempo. Nella conferenza stampa dai democratici sono state presentate le accuse ufficiali al presidente Trump: “abuso di potere” e “ostruzione del Congresso“.

Ormai il futuro è segnato: Trump sarà accusato di abuso di potere e di ostruzionismo nei confronti del Congresso. “Dobbiamo essere chiari: nessuno, nemmeno il presidente, è al di sopra della legge” ha detto Jerry Nadler, presidente della commissione Giustizia della Camera.

In cosa consistono le due accuse a Trump? L’abuso di potere consiste nelle presunte pressioni fatte sul presidente ucraino Volodymir Zelensky affinché aprisse un’indagine su Joe Biden, considerato il suo possibile avversario alle prossime elezioni presidenziali.

La seconda accusa si concentra sui tentativi di ostacolare le indagini che lo riguardavano in relazione proprio alle accuse di impeachment.

House Judiciary Chairman Jerry Nadler: "The House Committee on the Judiciary is introducing two articles of impeachment charging the president of the United States, Donald J. Trump, with committing high crimes and misdemeanors." pic.twitter.com/TrxqUG4t2w

La replica di Trump, come accade sempre, avviene via social. “Sia il Presidente che il Ministro degli Esteri ucraino hanno ripetutamente affermato che “NON C’ERA UNA PRESSIONE”“, rivendica sui social. Tacciando, intanto, le accuse dei democratici come l’ennesima caccia alle streghe.

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!