Anche la regina degli ascolti necessita di una pausa dal piccolo schermo e dai numerosissimi impegni che affollano la sua agenda, di settimana in settimana, anno in anno, sempre più fitta. Parliamo ovviamente della Aleksej Stachanov di Mediaset, l’inarrestabile Barbara d’Urso. Con l’arrivo del Natale e delle feste, Lady Cologno ha deciso di prendere qualche giorno di pausa dalla sua continua maratona su Canale 5.

Anche Barbara d’Urso, talvolta, si riposa: lo stop natalizio

Anche per lei, donna praticamente onnipresente su Canale 5, è giunto il momento di godersi una meritata vacanza. Il Natale è alle porte, l’autunno è stato intenso, intriso di impegni che l’hanno incatenata al centro degli studi televisivi, dove da anni trascorre gran parte della sua vita, e con l’arrivo dell’inverno un po’ di fugace letargo non guasta.

Così Barbara d’Urso, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni, ha manifestato l’intenzione di volersi godere per qualche settimana gli affetti, i suoi figli e la sua vita privata spesso e volentieri trascurata.

Live, Domenica Live e Pomeriggio Cinque: quando tornano in tv

Che conseguenze comporterà questo stop? Va da sé che Barbara d’Urso, prendendosi un po’ di vacanza da Mediaset, dovrà anche interrompere le sue trasmissioni.

Uno stop, il primo, che arriverà il 16 dicembre quando andrà in onda l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso per quanto riguarda il 2019. Ovviamente però, sempre Live è già pronto a ritornare alla ribalta nelle prime settimane del 2020 e non è scontato che l’appuntamento sia sempre di lunedì, le ipotesi sono plurime. Per quanto riguarda invece Pomeriggio Cinque, l’ultima puntata del 2019 andrà in onda il 20 dicembre quando Barbarella chiuderà porgendo a tutti i propri auguri e rimandando l’appuntamento al 7 gennaio. Non da meno anche la sua Domenica Live: dopo la pausa natalizia, Lady Cologno tornerà puntale il 13 gennaio.