Federica Panicucci sarà al timone del Capodanno in musica di Canale 5. Come tutti gli anni Mediaset organizza due programmi, uno per il Natale e uno per l’ultima notte dell’anno. La conduttrice di Mattino 5 condurrà anche il Concerto di Natale, che si terrà il 24 dicembre in Vaticano.

Il capodanno di Canale 5

“Torno in un programma che amo molto, in una serata davvero speciale per gli italiani“, ha detto la conduttrice durante la presentazione del programma per la notte di San Silvestro. Il capodanno sarà organizzato in Piazza Libertà a Bari. E parteciperanno anche Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade e Anna Tatangelo.

Saranno invitati anche gli alunni della scuola di Amici che si esibiranno nella loro specialità.

Rai1 vs Canale 5

A sfidare Canale 5, ci sarà su Rai1 Amadeus con il programma L’anno che verrà. Negli anni passati l’evento televisivo di Rai1 ha sempre avuto la meglio e lo scorso anno è stato seguito da oltre 5 milioni e 552 mila telespettatori con uno share del 35%, con un picco di 8 milioni e 600 mila telespettatori.