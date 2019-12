“Il bello della diretta” commenta Caterina Balivo su Instagram, quando racconta ai suoi follower ciò che è accaduto nel corso dell’ultima puntata di Vieni Da Me.

Un piccolo incidente, un imprevisto, durante l’intervista della cassettiera a cui si concessa la sua ospite del giorno, la cantante Alexia.

Alexia a Vieni Da Me

Alexia è stata protagonista a Vieni Da Me, con la storia della sua carriera ma anche della sua vita privata e di come queste due sfere si sono intrecciate. La cantante passa in rassegna i sacrifici, i successi ed anche qualche errore di valutazione. Ma ad ogni ostacolo ha sempre avuto al suo fianco una figura importante, quella di suo marito.

Piccolo incidente per Caterina Balivo

Un percorso pieno di successi, che l’ha condotta al premio più ambito, il primo posto al Festival di Sanremo. Ma Alexia non dimentica le sue origini musicali: la cantante è partita dalla dance music e ancora oggi i suoi brani popolari fanno ballare tanta gente. Quando partono classici come Think about the way nemmeno Caterina Balivo riesce a trattenersi. La conduttrice si scatena al punto che in diretta ha rotto i sandali. Basta guardare il video di YouTube per notare la differenza tra la prima parte dell’intervista è la seconda quando c’è stato un cambio di scarpe.