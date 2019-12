La danza italiana torna protagonista nella prima serata di Rai 1, e se di danza italiana parliamo, allora parliamo di Roberto Bolle. Il ballerino si appresta a fare la tripletta con la terza edizione del suo show Danza con Me che, dopo il successo delle precedenti serate, torna a capodanno per una serata evento dedicata alla bellezza e all’arte.

Successo di pubblico

Primo gennaio in prima serata. Al centro, come sempre l’ ètoile tanto corteggiato dal mondo dello spettacolo e rincorso dal gossip. Con lui ospiti e amici di cui ancora non si conosce l’identità. L’obiettivo è sempre quello: comunicare la danza classica, spesso inaccessibile per molti, con un linguaggio pop.

Per farlo, nelle due precedenti edizioni, si sono avvicendati ospiti del calibro di Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Fabri Fibra, Sting ma anche Virginia Raffaele, Geppi Cucciari, Miriam Leone, Marco D’Amore, Pif, Fabio De Luigi, Rocco Papaleo e molti altri. I numeri hanno dato ragione allo show che nel 2018 ha sfiorato i 5 milioni di telespettatori con uno share del 21.5% e, l’anno dopo, è riuscito a restare pressoché stabile su queste cifre da grande evento (4 milioni e mezzo per il 21.2%).

Un frame di Danza con Me 2018

Il premio della critica

Un successo che mette insieme pubblico e critica.

Danza con Me, infatti, ha già vinto il Rose D’Or, un prestigioso premio internazionale che viene riconosciuto al miglior programma di intrattenimento di tutta Europa. Una bella medaglia per Bolle e per una Rai che, prova a coniugare alto e basso, provando a non perdere di vista la missione di servizio pubblico. Danza con Me 3 porta anche quest’anno la firma di Ballandi (o meglio della sua casa di produzione visto che il produttore è venuto a mancare qualche tempo fa), una firma che negli ultimi anni è finita sopra i più grandi e attesi show della televisione.

Poche le indiscrezioni trapelate, su tutte però, alcune immagini girate in esterna notturna, con un Bolle impegnato tra le strade, di notte.