Una donna di 25 anni, Levi Davis, è morta a causa di una coltellata a Rushden, in Inghilterra. Madre di due bambine, sarebbe intervenuta per tentare di sedare una lite nata in strada dopo un incidente automobilistico. I due che stavano discutendo, entrambi di 27 anni, sono ora accusati uno dell’omicidio della giovane madre e l’altro del tentato omicidio dell’uomo con cui stava litigando.

Muore mentre tenta di sedare una lite in strada

Levi Davis stava camminando su Wellingborough Road a Rushden, Northamptonshire. La donna avrebbe assistito a un incidente d’auto tra una Polo e un furgone. Tra i due conducenti, che probabilmente si conoscevano tra loro, sarebbe scoppiata una lite, ma non è chiaro se l’intento di uno di loro fosse uccidere l’altro sin dall’inizio della vicenda.

In ogni caso, secondo le fonti britanniche, Davis sarebbe rimasta coinvolta nella discussione tra i due uomini e sarebbe stata colpita da una coltellata.

La cittadina a lutto

La donna lascia due bambine di 2 e 5 anni e una cittadina completamente sconvolta. Una campagna su GoFoundMe è stata lanciata da una pagina Facebook cittadina per aiutale le due bambine: “L’intento è raccogliere soldi per dare alle due ragazze un Natale un po’ più luminoso e per qualsiasi bisogno finanziario della famiglia“.

Gli amici hanno organizzato un incontro nel luogo in cui è morta, sommerso di fiori, liberando palloncini per ricordarla. Il padre delle due figlie della Davis, Matthew Lewinton, ha dichiarato a The Times: “Lei era una delle più meravigliose donne al mondo. Non avrei potuto chiedere una donna migliore come madre delle mie figlie“.

Il detective Pete Long ha spiegato come procedono le indagini: “Siamo consapevoli della grande quantità di interesse e speculazioni che circondano questo caso e voglio rassicurare i cittadini che le nostro investigazioni su quanto accaduto continuano“.

La Polizia sta visionando i filmati di sicurezza e ha invitato qualsiasi testimone che possa aver assistito alla scena a farsi avanti.