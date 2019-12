Terribile lutto per Alessandro Prezioni. Il padre dell’attore, Massimo Preziosi, è morto all’età di 77 anni dopo una lunga malattia. In passato era stato molto impegnato in politica: era stato sindaco di Avellino.

Il padre di Alessandro Preziosi

La famiglia di Massimo Preziosi aveva una lunga tradizione di avvocati, orme seguite anche dai figli Olindo e Valerio. L’unico a non seguire la stessa strada è stato proprio Alessandro, che ha scelto di seguire la sua vena artistica e fare l’attore, nonostante la laurea in Giurisprudenza.

Massimo Preziosi venne eletto sindaco nel 1975, rimanendo in carica fino al 1980. Ritentò poi un secondo mandato 10 anni fa, nel 2009, ma al ballottaggio vinse il candidato del centrosinistra.

I funerali si terranno domani 12 dicembre alle ore 10.30 nella Chiesa del Rosario di Avellino.