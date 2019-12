Uomini e Donne scosso da un nuovo possibile piccolo scandalo, con la corteggiatrice Giulia d’Urso messa sotto accusa per un bacio con un calciatore. A raccontare la vicenda Sheri, ex corteggiatrice scartata del tronista Alessandro Zarino, ed ex amica di Giulia. La 24enne si è vista sfumare la fiducia di Giulio Raselli, che si lascia andare durante l’esterna con Giovanna.

Giulia d’Urso e il misterioso bacio con il calciatore

Momenti di grave imbarazzo per Giulia d’Urso, corteggiatrice salentina che potrebbe aver chiuso con Giulio Raselli. Uomini e Donne ha ricevuto una segnalazione su di lei, come spiega Maria De Filippi, da una persona che svela un bacio con un calciatore poco tempo prima che diventasse corteggiatrice di Giulio.

Si tratta di Sheri, che svela: “È iniziato tutto la notte dei casting, io ho dormito con Giulia in camera, tra di noi c’è stato un rapporto, un legame. Una volta che ho deciso di abbandonare il programma, io e Giulia continuiamo la nostra amicizia“.

Sheri continua raccontando che insieme a Giulia è andata ad un compleanno: “Ad un certo punto si presenta questa persona x, di cui non voglio fare il nome, è un calciatore, lei con lui hanno avuto delle frequentazioni tempo fa.

Lui essendo un ragazzo bello, Giulia era molto attratta, scatta il bacio e, lo ammetto, sono stata io a coprirli mentre si baciavano“. La corteggiatrice ha negato, ma Sheri è stata impietosa: “Della tua falsità ne siamo pieni tutti“.

Giulia abbandona lo studio

La corteggiatrice nega, dicendo che il giorno dopo, quando Sheri le ha chiesto conto del bacio, lei ha risposto bruscamente che non c’è stato niente: “Ma sei pazza che dici queste cose?“, ha replicato. Giulio però è sembrato visibilmente scosso dalla soffiata e non nasconde di nutrire dubbi sulla vita della corteggiatrice. A pesare è anche il lavoro in discoteca di Giulia, la quale accusa il tronista di voler solo cercare una scusa.