Da una piccola cittadina francese arriva la provocazione di un sindaco: vietato morire nei giorni festivi e nel weekend.

Il motivo sarebbe la carenza di medici nei fine settimana dovuta ai numerosi turni estenuanti che devono tenere durante i giorni feriali. La trovata del sindaco ha già fatto parlare numerosi giornali e ottenuto l’effetto di scandalo sperato.

Il divieto di morire nei weekend

L’idea di Isabelle Dugelet, sindaca della cittadina di La Gresle, in Francia, ha fatto molto discutere in questi giorni mentre le festività natalizie si avvicinano. La donna ha infatti emanato un’ordinanza in cui si vieta ai propri cittadini di morire nel weekend e nei giorni festivi per un periodo non ancora definito.

Il motivo è la carenza di medici in questi periodi, quindi si tratta di una vera e propria necessità per il comune. A La Gresle il personale medico locale ha chiesto di poter riposare nei fine settimana, dopo i turni già estenuanti durante i giorni di lavoro feriali. Questo comporta un problema di personale nei weekend e festivi e un importante ritardo nella certificazione di casi di decesso.

I precedenti che hanno fatto prendere l’iniziativa

L’ordinanza della sindaca rappresenta ovviamente una provocazione nella realtà dei fatti. La donna vuole evidenziare il problema della mancanza di personale adeguato durante le festività.

La provocazione nasce in seguito a diversi precedenti del posto in cui si sono verificati casi di morte riconosciuti solo dopo ore a causa della mancanza dei medici addetti. Lo scorso 1° dicembre il caso più eclatante: un uomo ricoverato in una casa di riposo è stato dichiarato morto solamente dopo 2 ore e mezza perché non si trovava un medico adatto.

Inoltre grava anche la mancanza di un pronto soccorso nella zona, tanto che le ambulanze vengono da un’altra provincia. Quindi i disagi per questo piccolo paese sono numerosi e l’assistenza medica è una vera e propria emergenza del posto.

Da questo caso nasce l’ordinanza della sindaca di non morire nei giorni festivi. Questa non ha ovviamente valore legale ma serve a destare l’attenzione su questo caso e creare scalpore in modo che la situazione venga risolta al più presto. Inutile dire che la sindaca ha ottenuto l’effetto sperato dato che molti giornali internazionali hanno già ripreso la notizia.