L’alluminio è uno dei materiali più usati in cucina. L’utilizzo più diffuso è nelle vaschette per conservare gli alimenti, nella carta stagnola per conservare i panini e in alcune ricette al cartoccio. Molti non sanno che l’alluminio è presente anche in tanti altri strumenti come pentole, caffettiere, utensili da cucina. L’alluminio lo troviamo anche in moltissimi alimenti come pane, dolci, cereali, cacao, addensanti chimici e persino nell’acqua. Siamo continuamente a contatto con questo materiale e questa continua esposizione può comportare alcuni rischi per la salute.

Sovraesposti all’alluminio: i soggetti a rischio

L’alluminio, così come gli altri metalli, è una sostanza potenzialmente tossica per il sistema nervoso centrale ma bisogna considerare che viene facilmente espulso attraverso le vie urinarie e quindi l’assorbimento è scarso.

Come sottolineato dal Cnsa, Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare, a correre maggiori rischi sono: “[..] quelli con diminuita capacità escretoria renale“, come bambini, donne in gravidanza, anziani sopra i 65 anni, e tutti i soggetti con malattie renali. Bisogna quindi prestare attenzione al suo utilizzo, specie quando viene a contatto con alcuni alimenti ad esempio con cibi acidi o salati, ma anche alla sua conservazione e temperatura.

Come evitare i pericoli per la salute

Per utilizzare l’alluminio in sicurezza è sufficiente seguire alcuni accorgimenti, come controllare sempre l’etichetta delle vaschette d’alluminio che devono contenere precise istruzioni così come disposto dal decreto ministeriale 18 aprile 2007. Nelle etichette vengono indicati i cibi con cui è meglio evitare il contatto, gli alimenti con cui può entrare a contatto non superando le 24h e gli alimenti con cui può restare a contatto per più di 24h.

Oltre alle indicazioni ministeriali ci sono altri facili accorgimenti che si possono seguire per limitare il contatto.

Si può, ad esempio, evitare l’utilizzo di pentole d’alluminio per la preparazione di sughi o ricette a base di aceto o limone. Così come sarebbe meglio evitar l’alluminio nella cottura in forno, le cosiddette preparazioni al cartoccio, che presentano maggior rischio di migrazione. Infine sarebbe anche indicato non usare pagliette di ferro per la pulizia di utensili da cucina realizzati con alluminio anodizzato. Il Ministero della Salute ha anche diffuso un video che spiega quali sono i rischi dell’alluminio ma anche come utilizzare tale materiale senza pericolo.

Seguendo queste indicazioni, non correrete alcun rischio per la salute.

Guarda il video: