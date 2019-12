Certo le illazioni quando non veritiere possono far indispettire e sembra che questo sia accaduto anche a Bianca Guaccero, l’attrice ma anche conduttrice Rai che recentemente è stata presa di mira da Striscia la Notizia. Tra le “accuse” c’erano dei presunti ritocchino al viso e un’accennata relazione con un collega ma la Guaccero, venuta a conoscenza delle voci, ha deciso di intervenire.

Guaccero rifatta? La risposta della conduttrice

Certo non è proprio facile talvolta difendersi dalle illazioni di Striscia la Notizia, spesso e volentieri atterranti. Ultima in ordine di tempo a finire nel mirino del programma di Antonio Ricci è stata la conduttrice di successi della Rai, Bianca Guaccero.

Pare infatti che, secondo quanto ipotizzato dal programma televisivo in onda su Canale5, Bianca Guaccero sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica per apportare qualche piccola modifica al volto. Un’illazione però, alla luce della smentita della Guaccero, del tutto infondata. “Io sarei l’unica al mondo che si rifà il seno al contrario, che lo rimpicciolisce“, ha così dichiarato la Guaccero come riporta TgCom24.

Bianca Guaccero allontana il gossip sul presunto flirt

Insomma la Guaccero non ci sta di fronte alle illazioni sul suo viso e prende le distanze da qualsiasi pubblica insinuazione.

“Anche le labbra – continua la Guaccero – Hanno mostrato una foto in cui avevo il rossetto e l’altra no“, con tono alquanto critico. Ma c’è anche ampio spazio per smentire il chiacchiericcio sulla presunta relazione/flirt che la Guaccero avrebbe con il collega Gambi. “Con Gianpaolo Gambi ho una relazione lavorativa da un anno e mezzo – tuona la Guaccero, come riportato sempre da TgCom24 – Ma lui è felicemente fidanzato con Olivia Ghezzi.

Per cui lasciamolo stare in pace“. Tuttavia, chiude in definitiva deponendo le armi: “Voglio però ringraziare i due conduttori che hanno detto delle cose carine su di me“, ha concluso la Guaccero, tacitiana sine ira et studio.