Amber Luke è una giovane australiana di New South Wales, soprannominata “donna drago” per via del suo aspetto fisico.

Sclere blu e 200 tatuaggi

Amber, qualche anno fa, ha deciso di cambiare completamente il suo corpo: si è sottoposta a decine di interventi ed ha speso circa 23mila euro perché voleva somigliare a un drago, facendosi addirittura colorare le sclere degli occhi di blu.

Sul suo corpo ci sono 200 tatuaggi, la sua lingua è stata resa biforcuta ed ha deciso di farsi applicare delle sorte di zanne artificiali ai denti. La sua metamorfosi fisica, a quanto pare, è stato un percorso che la ragazza ha deciso d’intraprendere perché per anni (da quando era adolescente) ha sofferto di una forte depressione.

Superare la depressione con le operazioni

Cambiare, a suo dire, le ha dato la possibilità di diventare la persona che vuole veramente essere, come riportato dal quotidiano The Sun: “Prima non avevo idea di chi fossi, né di che cosa volessi dalla vita. Ora sono più sicura di me. Non mi preoccupo di come apparirò quando sarò vecchia. Non sto facendo del male a nessuno.

Sto facendo ciò che voglio e se mi fa sentire felice quando mi sveglio la mattina, allora va bene così”.

In una foto recente che ritrae Amber prima e dopo le operazioni, la ragazza ha spiegato su Instagram quanto il suo cammino sia stato duro: “Quattro anni di dolori agonizzanti e del mio corpo sottoposto a shock. Quattro anni in cui ho respinto ondate di ansia facendo tatuaggi, quattro anni pesanti in cui ho messo alla prova la mia attitudine. Ha avuto senso ogni secondo di tutto questo.

Adesso sono così forte mentalmente, per via di quello a cui sono passata attraverso”.