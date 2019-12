È stata una vittoria schiacciante quella di Boris Johnson e dei conservatori e ora la Brexit è più vicina. Il destino del voto sull’uscita dall’Europa sembra scritto e avverrà prima di Natale.

I conservatori di Johnson hanno ottenuto la maggioranza del Parlamento britannico: hanno conquistati 362 seggi su 650. Una sconfitta schiacciante per i laburisti, che arrivano a 203 seggi e ora la leadership di Jeremy Corbyn è sempre più in bilico.

“Abbiamo provocato un terremoto e cambiato la mappa politica del Paese, dobbiamo cambiare il partito per essere all’altezza“, ha detto Johnson in conferenza stampa.

“Ho ricevuto un mandato straordinario” e “voglio guidare un governo della nazione“. Poi ha assicurato: “Con questo mandato finalmente realizzeremo la Brexit“.

Anche Trump ha mostrato il proprio sostegno e si è concentrato sul futuro: “adesso Gran Bretagna e Usa sono liberi di mettere a punto un grande nuovo accordo commerciale dopo la Brexit. Questo accordo ha il potenziale per essere il più redditizio di qualsiasi accordo mai siglato con l’Ue“.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!