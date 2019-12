L’allerta meteo è stata annunciata da giorni su tutta Italia per venerdì 13 dicembre e a fine giornata comincia il bilancio dei danni. Una tromba d’aria in provincia di Potenza ha distrutto il tetto di una palestra in serata, provocando il ferimento di 8 persone.

Si tratta del Palaalberti di Lauria, dove si giocano le partite casalinghe del Lagonegro, squadra di Pallavolo del campionato di A2. Sul luogo sono giunti tempestivamente i soccorsi del 118 e dei Vigili del Fuoco. Il sindaco della cittadina, Angelo Lamboglia, ha allertato la comunità comunicando di aver attivato il centro operativo comunale.

La tromba d’aria spazza via il tetto

Il maltempo sta flagellando il Paese da questa mattina: la neve nei capoluoghi del Nord Italia è stato sicuramente il minore dei mali. Disagi sulla linea ferroviaria Roma-Firenze sono stati provocati dalla caduta di un cavo di un gestore elettrico.

La cittadina di Lauria, con l’incidente del Palaalberta, è al momento uno dei casi più gravi. La tromba d’aria ha divelto il tetto del complesso sportivo, scaraventandolo su di un capannone adiacente, adibito a palestra. Lì si stavano allenando alcuni ragazzi rimasti feriti.

Il bilancio dei feriti

Immediatamente sono arrivati i soccorsi del 118 della Basilica, che ha trasportato all’ospedale San Carlo di Potenza 2 giovani feriti di cui uno 15enne, mentre un’altra ragazza di 28 anni è in condizioni gravi all’ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza, nel reparto di rianimazione.

Sul luogo sono giunti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno sgomberato le strade da gli alberi caduti al passaggio della tromba d’aria e dai resti del tetto.