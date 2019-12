A darne notizia sono alcuni giornali locali, che riportano dell’intervento del 118 e delle forze dell’ordine presso un’abitazione di Brugherio, in provincia di Monza. Inutili però i tentativi: una coppia è stata trovata morta in casa e toccherà all’autopsia chiarire le cause del decesso.

Una parente ha chiamato i soccorsi

Nella serata di venerdì 13 dicembre, da un’abitazione sita in via Maestri del Lavoro a Brugherio, piccolo paese in provincia di Monza è partita una richiesta di soccorso. A chiamare, una parente della coppia che abitava nella casa, che ne ha scoperto i corpi senza vita una volta entrata in casa.



Immediato l’intervento del personale del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza e assieme ai Carabinieri della compagnia di Monza, come riportano le fonti locali. Tuttavia, i soccorsi sono stati inutili.

Morta una coppia di 47 e 42 anni

Stando a quanto riportato dai media locali, la coppia era composta da una persona di 47 e l’altra di 42 anni, entrambi di origine italiana. La parente che ha chiamato i soccorsi li avrebbe trovati in camera da letto, già morti. Dopo gli inutili tentativi di rianimarli, i sanitari ne hanno dichiarato il decesso e da allora sono iniziate le indagini da parte dei Carabinieri.

Nell’abitazione di Via Maestri del Lavoro di Brugherio sono arrivati infatti gli uomini della squadra Rilievi del Nucleo Investigativo di Monza.

Si sospetta un overdose

Le fonti locali non hanno rivelato ulteriori dettagli, quali i nomi delle vittime né il possibile periodo della morte, ma riportano che i Carabinieri starebbero attentamente valutando come causa della morte l’ipotesi di overdose di sostanze stupefacenti. Non si escluderebbero però altre piste e non è stato chiarito se il sospetto sia dovuto al ritrovamento di sostanze nella casa.



Il pubblico ministero che ha aperto un fascicolo sulla morte della coppia, ha disposto anche l’autopsia sui loro corpi. Saranno questi esami approfonditi a chiarire l’effettiva causa della morte.